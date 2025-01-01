الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

الألعاب النارية تزين سماء الأقصر احتفالا ببدء العام الجديد 2025 (فيديو)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

احتفل أهالي الأقصر بأولى الدقائق من العام الميلادي الجديد 2025، وهزت الألعاب النارية أرجاء مدينة الأقصر لتعلن بداية الأول من شهر يناير من العام الجديد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

العام الجديد 2025

وخلال الساعات الماضية أقبل الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة الأقصر على كورنيش النيل لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة بطقوس كرنفالية رائعة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب.

 

محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025

بعث المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول  العام الميلادي الجديد 2025.


وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالرفعة والتقدم والازدهار، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء وأن ينعم على شعبها العظيم بمزيدٍ من الأمن والاستقرار، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة.


كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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