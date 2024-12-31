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حوادث

الشهود في العثور على جثة أسفل عقار بالسلام، لا نعرف ظروف الوفاة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 استمعت نيابة السلام إلى أقوال الشهود في العثور على جثة شاب لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع في منطقة النهضة.

وقال الشهود إنهم لا يعرفون كيف سقط الشاب، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بجثة أسفل عقار والدماء تغطي وجهه فأبلغوا قوات الشرطة، وكشفت  مناظرة النيابة أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر.

أضافت المناظرة أنه عثر بجثة المتوفى على إصابات عبارة عن كسور متفرقة وكدمات ونزيف داخلي وخارجي.

وكان قسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور علي جثة شاب ملقى أسفل عقار بدائرة القسم.

 

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شخص ملقى أسفل عقار سكني مكون من 11 طابقا، وكان يرتدي ملابسه كاملة وعُثر بجوار الجثة على جميع متعلقات الشخصية.

وتبين أن شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع.تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة السلام منطقة النهضة قسم شرطة النهضة مديرية أمن القاهرة

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