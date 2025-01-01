الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

المتهم بخطف وقتل شاب في المرج يمثل الجريمة

متهم
متهم

اصطحب فريق من  نيابة شرق القاهرة الكلية عاطل متهم بخطف شاب وتعذيبه وقتله بطعنة نافذة في القلب في منطقة المرج الي مسرح الجريمة لتمثيلها واجراء المعاينة التصويرية.  

وقال المتهم: إن خلافات مالية قديمة بينهما السبب وراء ارتكابه الجريمة، مشيرًا إلى أن المجني عليه رفض رد مبلغ مالي له فأنتوى على الانتقام منه. 

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة ترصد للمجني عليه ثم اختطفه وقام بتعذيبه ثم قتله.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شرق القاهرة الكلية منطقة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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