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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقة أحدهما حرقًا في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقة أحدهما حرقًا في المرج، لوجود خلافات بينهم، لجلسة 24 فبراير المقبل.  


وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ج.ح، وأ.س،  بدائرة قسم شرطة المرج، قتلا المجني عليه محمد.أ، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك على إثر خلافات زوجية بين المتهم الأول وشقيقة المجني عليه.


واضاف أمر الإحالة ان المتهمين أعدا لذلك الغرض مادة تساعد على الاشتعال وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفًا، تواجد المجني عليه فيه، ثم سكب عليه المتهم الأول مادة معجلة للاشتعال وأضرم به النيران، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقوية عزمه وتمكينه من الهرب قاصدين من ذلك إزهاق روحه متأثرًا بإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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محكمة جنايات شمال القاهرة المرج مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المرج

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