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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-1- 2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  عند أسعار أمس الثلاثاء،  وتراوحت  اسعار الفراخ البيضاء،  اليوم الأربعاء، ما بين 82 و87 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 82 حنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 100 و110 جنيها، واسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  110   جنيها و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130  الي 140جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   175  و 180 جنبها  وفي السوبر ماركت 190 جنيها،  وكيلو الاوراك 90 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس130جنبها، كيلو شيش طاووق 178 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 178 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 178 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 178 جنيها، كيلو الاجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 47 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري. 

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