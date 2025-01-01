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أقباط الفيوم يؤدون قداس رأس السنة بكنيسة ماري حرجس (صور)

قداس رأس السنة في
قداس رأس السنة في الفيوم، فيتو

احتفلت كنائس الفيوم،  بالعام الميلادي الجديد، بإقامة الصلوات، والتسبحة والعظات الروحية، والترانيم، وحضر الآلاف من الأقباط الصلوات، من كل الفئات الرجال والسيدات والأطفال، بمشاركة لفيف من القسوس والقمامصة، والشمامسة في فعاليات الاحتفالات.

وتمنى الأقباط في  صلوات العام الجديد، أن يعم السلام والمحبة والطمأنينة مصر والعالم، كما صلت الكنائس من أجل السلام لمصر، وأن يحفظها الله من كل شر، ثم يختتم البرنامج، بإقامة القداس الإلهي.

البابا تواضروس يترأس قداس الميلاد

يذكر أنه قد ترأس  قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السادس من يناير الجاري، قداس عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشارك في احتفالات عيد الميلاد، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمسؤولين التنفيذيين.

ترتيبات عيد الميلاد

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاجراءات التنظيمية وترتيبات صلوات قداس عيد الميلاد المجيد المقرر إقامته في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء 6 يناير الجاري برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتضمنت الإجراءات الخاصة بحضور صلاة القداس 10 اشتراطات هي، أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين في المشاركة في صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها بالقاهرة الكبرى أو لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالقاهرة في موعد أقصاه الأول من يناير المقبل. 

ومن المقرر توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذي قدم له بياناته، ولن يسمح بدخول أي شخص بدون دعوة بما في ذلك الأطفال الأكبر من خمس سنوات،كما يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات التى ستوفرها الكنائس التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، فيما سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها. 

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وتفتح أبواب الكاتدرائية في الساعة الخامسة مساء ولا يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، ومن الضروري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وأصل دعوة الحضور المختومة، حيث سيبدأ القداس في تمام الساعة السابعة مساء، ويرجي الحضور قبل الموعد بساعة على الأقل. 


سيتم الإعلان لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول ومسارات الوصول إلى الأماكن داخل الكاتدرائية، كما يرجي عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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