نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم تعقد جلسة الجمعية العمومية العادية

عقدت النقابة الفرعية الزراعيين بمحافظة الفيوم، جلسة الجمعية العمومية العادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علاء شيلابي، نقيب الزراعيين في الفيوم، بحضور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، ومصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطرى والدكتور علي سعد نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة.

مطالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الزراعيين في الفيوم

وطالب أعضاء الجمعية العمومية للزراعيين، بضرورة زيادة المعاشات والانتظام فى صرفها، خاصة وإنها تتأخر للمحالين إلى المعاش لمدة تصل إلى خمس سنوات، وضرورة تعديل قانون نقابة المهن الزراعية والعمل على زيادة الرسوم وتنمية موارد النقابة، كما طالب أعضاء الجمعية العمومية بصيانة ورفع كفاءة مقر النقابة في كل من سنورس وإبشواي بعد أن ساءت حالتهم.

إنشاء نادي ومنتجع الزراعيين على ضفاف بحيرة قارون

وقال الدكتور علاء شيلابى نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم، إن الزراعيين يتواجدون فى 36 مصلحة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وهناك ثلاثة موارد أساسية للنقابة، الاشتراكات والرسوم المقررة، بالإضافة إلى أصول النقابة، وتم استرداد 11 أصلا من بينها 10 أفدنة على ساحل بحيرة قارون، من المقرر أن يتم إقامة نادى للزراعيين بها على مساحة ثلاثة أفدنة، وإقامة منتجع سياحى على باقى المساحة بالاشتراك مع إحدى الشركات المتخصصة.

وأشار المهندس حسام السيد أمين عام النقابة فى محافظة الفيوم، إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للزراعيين بالفيوم بلغ 9500 عضو، يعملون فى القطاع الحكومى، وزارة الزراعة والطب البيطرى والتموين والتربية والتعليم والجامعة.

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