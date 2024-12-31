قبل بدء 2025، زحام شديد على كورنيش النيل في الأقصر احتفالا برأس السنة (فيديو وصور)

رصدت بوابة «فيتو» بثا مباشرا مساء اليوم الثلاثاء لمظاهر احتفالات رأس السنة الميلادية 2025 من كورنيش النيل بالأقصر وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة 2025

ويشهد كورنيش النيل بمدينة الأقصر إقبالا كبيرا قبل سويعات من بدء العام الميلادي الجديد 2025، وحرص الآلاف من أهالي الأقصر على التنزه بالممشى السياحي احتفالا بالعام الجديد مع أشجار الكريسماس التي تزينت بالأضواء الذهبية.



كان قد وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة والسائحين.



وشدد محافظ الأقصر على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضاءتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين الزائرين للمحافظة من مختلف دول العالم وإدخال الفرحة على المواطنين بمناسبة رأس السنة، حيث أن موسم رأس السنة يعد من أهم المواسم السياحية بالمحافظة.

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