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ثقافة وفنون

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025

رانيا يوسف، فيتو
رانيا يوسف، فيتو

دائمًا ما تحتل النجمة رانيا يوسف صدارة الأكثر بحثًا بمحركات جوجل على مدار الأشهر الماضية، على خلفية مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية الناجحة، والتي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور العربي، مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها،إضافة لتصدرها التريند بسبب العديد من إطلالتها البراقة والجريئة.

 

رانيا يوسف فى 2025

ومع قدوم العام الجديد.. كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عما يخبئه 2025 من مفاجآت لــ رانيا يوسف:

إذ قالت عبير فؤاد من خلال “فيتو”:رانيا يوسف لديها شعور بالإحباط بسبب خسارة مادية، أو صدمة في علاقة شخصية، ومن المهم ألا تغامر في قرارات متسرعة.

و مؤخرًا.. قالت الفنانة رانيا يوسف: إنها لا تمانع في أن تعيش في قصة حب جديدة، في حالة وجود الشخص المناسب لها.

وأضافت رانيا خلال لقائها مع خالد عليش في برنامج ع الرايق: “لازم يكون روحه مناسبة لروحي، ويحب رانيا بجد مش ينبهر برانيا في فرق كبير، لازم يبقى فاهم دماغي وتصرفاتي وفاهم أنا متربية إزاي والحاجات دي بتيجي بالعشرة”.

وتابعت: "المجتمعات الشرقية بيكون فيها طلاق كتير لأنهم مش عارفين بعض بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن التعجل في الزواج دون تفكير دقيق من الممكن أن يسبب بعض المشكلات.

وأكدت رانيا يوسف أنها لا تمانع أن بناتها تدخل في قصة حب أثناء الدراسة ولكن من اللازم أن تحافظ على نفسها وتحافظ علي دماغها، مضيفة: مربايهم أن فكرة الزواج دي ليست شئ أساسي ومعنديش مانع أنهم يتجوزو بعد سن الـ 30 عاما.

وعلقت رانيا يوسف علي زيجاتها الثلاثة، قائلة:" أنا كده كده بلبس في حيط، ولكن ببقى عملت اللي عليا وجربت، والسبب أني ست مش قوية، ولكن قوية في قراراتي وحاجات تخص شغلي وبناتي، لكن بالنسبة لعلاقتي بالرجل أنا بعطي له زمام الأمور أو بوهمه بأني أفعل ذلك وبحسسه أنه سي السيد، وفشل العلاقة هو لأننا ما نعرفش بعض كويس أوي قبل الزواج. 

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