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أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة بممشى أهل مصر

في بداية كل عام جديد، يبحث الكثيرون عن أماكن  للاحتفال بليلة رأس السنة، ويُعتبر ممشى أهل مصر وجهة مميزة لهذه المناسبة، حيث يتم تزيينه بأشجار الكريسماس والأضواء الملونة الساطعة، مما يخلق أجواء احتفالية رائعة على ضفاف النيل.

ويوفر الممشى للزوار فرصة الاستمتاع بالتنزه وتناول الطعام والمشروبات في المطاعم والمقاهي المنتشرة على طوله.

علاوة على ذلك، يشهد الممشى فعاليات كرنفالية وعروض ترفيهية خاصة بمناسبة ليلة رأس السنة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاحتفال بالعام الجديد.

ورصدت عدسة “فيتو” مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية في ممشى أهل مصر.

 

 

 

يعتبر ممشى أهل مصر من أفضل الأماكن الترفيهية في مصر
يقع هذا الممشى على ضفاف نهر النيل في القاهرة، ويتميز بتصميم عصري ومساحات واسعة مخصصة للمشي والاسترخاء.

مميزات ممشى أهل مصر 

 

من بين مميزاته، يوفر ممشى أهل مصر إطلالة رائعة على نهر النيل، مما يجعله مكانًا مميزًا للاستمتاع بالطبيعة.

يحتوي الممشى على حدائق ومناطق خضراء تضفي جوًا من الراحة والهدوء.

كما يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم خدماتها للزوار.

توجد أيضًا مساحات مخصصة لإقامة الفعاليات والعروض الفنية والثقافية.

الممشى مزود بكاميرات مراقبة ونظام أمني شامل لضمان سلامة الزوار.

تعتبر كل هذه المميزات عوامل جذب للأسر المصرية للخروج والاحتفال في ليلة رأس السنة الميلادية، خاصة مع تزيين الممشى بالأضواء وأشجار الكريسماس والاستعداد للحفلات التي تقام في تلك الليلة، خاصة وأن أسعار التذاكر في متناول الجميع.

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