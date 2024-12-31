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محافظات

المنصورة تتألق بألوان الاحتفال برأس السنة، زينة وأضواء في الشوارع والمحال (صور )

الاحتفال برأس السنة
الاحتفال برأس السنة

تزينت واستعدت المحلات والكافيهات والمطاعم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية لاستقبال السنة الميلادية الجديدة بتعليق الزينات والإنارة وأشجار الكريسماس، للاحتفال ببدء العام الجديد.

ونزول المواطنين للشوارع الرئيسية والتوجه للكافيهات والمطاعم في المنصورة برفقة أسرهم وأصدقائهم ليحتفلوا سويا بحلول عام ميلادي جديد.

وتجهزت المطاعم والكافيهات بشكل كامل لاستقبال روادهم مساء اليوم قبل حلول منتصف الليل، ودقات الساعة لتعلن بداية عام ميلادي جديد، وتشغيل الدى جى وإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

 

وفي وقت سابق ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المحافظة  في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية

حيث تمت  أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة 

وشدد محافظ الدقهلية على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضاءتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة.

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