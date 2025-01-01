الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

احتفالات الكريسماس، زحام مروري بشوارع الشيخ زايد وأكتوبر

زحام مروري قبل بدء
زحام مروري قبل بدء العام الجديد.فيتو

يواصل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة تسيير حركة المركبات  داخل مدينة الشيخ زايد بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.

ويأتي السبب في الزحام المروري بشوارع أكتوبر والشيخ زايد بسبب خروج المواطنين للاحتفالات بأعياد الكريسماس وسط الأجواء الشتوية وتوافدهم علي الكافيهات والمطاعم وكبرى الفنادق لحضور المهرجانات والحفلات التي يحييها كبار المطربين.

وذلك وسط انتشار أمني مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة، إلى تؤمن الطرق من خلال خطة استهدفت تخفيف الضغط المروري على بعض الطرق وإيجاد محاور بديلة. 

وتأتي عناصر تلك الخطة كالتالي:  

- التشديد على عدم ترك السيارات في أماكن غير مخصصة لوقوفها خاصة بالقاهرة أو الجيزة، حتى لا تسبب التكدسات بالشوارع خاصة في منطقة وسط البلد ومناطق الكورنيش التى تشهد ازدحامًا كبيرًا خلال الاحتفالات برأس السنة.

-تكثيف المرور الدوري لضبط أى اعتداء على المرافق العامة بالتنسيق مع لضبط أي اعتداء على المرافق العامة وإزالة أي إشغالات للطرق والأرصفة التي تعوق حركة المارة.

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احتفالات ليلة راس السنة الشيخ زايد اكتوبر أعياد الكريسماس

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