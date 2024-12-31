تفريع كاميرات المراقبة لضبط المتهم بدهس شاب في العياط

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط مالك سيارة ملاكي صدمت شخص أثناء عبوره الطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة العياط وذلك من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف هوية السائق المتهم بدهس الشاب والتسبب في إصابته بكسور وكدمات والذي يرقد بالمستشفى لتلقي العلاج.

البداية كان بلاغ تلقاه مدير أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة يفيد، وجود مصادمة،علي الطريق الرئيسي بالعياط وبسرعة البرق توجهت الأجهزة الأمنية وبمرافقتها سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.