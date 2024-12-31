الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريع كاميرات المراقبة لضبط المتهم بدهس شاب في العياط

سيارة تصدم شاب اثناء
سيارة تصدم شاب اثناء عبوره الطريق بالعياط،فيتو

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط مالك سيارة ملاكي صدمت شخص أثناء عبوره الطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة العياط وذلك من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف هوية السائق المتهم بدهس الشاب والتسبب في إصابته بكسور وكدمات والذي  يرقد بالمستشفى لتلقي العلاج.

البداية كان بلاغ تلقاه مدير أمن الجيزة من غرفة عمليات  النجدة يفيد،  وجود مصادمة،علي الطريق الرئيسي بالعياط وبسرعة البرق توجهت الأجهزة الأمنية وبمرافقتها سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالقاهرة

القاهرة والجيزة تتألقان في ليلة رأس السنة، أجواء احتفالية وسط انتشار أمني مكثف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المباحث الجنائية ة مركز شرطة العياط مدير أمن الجيزة

مواد متعلقة

القاهرة والجيزة تتألقان في ليلة رأس السنة، أجواء احتفالية وسط انتشار أمني مكثف

حراسة مشددة للكنائس، خطة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة (صور)

لتسيير حركة السيارات ومنع الزحام، المرور تعلن خطة تأمين احتفالات الكريسماس

بالأرقام، جهود ضبط المخالفات المرورية في القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

انتظام حركة المرور بصحراوي الصف بعد إصابة شخصين في انقلاب سيارة

إغلاق محل لبيع بطاريات مجهولة ورفع الإشغالات بالعجوزة وإمبابة

القبض على طالب ثانوي ووالده تعتديان بالضرب على مدرس أمام زملائه بمدرسة في أطفيح

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام 2025

احتفالات رأس السنة في الامارات (بث مباشر)

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

نانسي عجرم تفتتح حفل رأس السنة في دبي بـ "الدنيا حلوة" (فيديو)

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الهموم

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

المزيد
الجريدة الرسمية