خطة أمن القاهرة لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.. تشديد الحراسة على الكنائس.. الدفع بعناصر الشرطة النسائية.. ونشر وحدات مرور لمنع الزحام في الشوارع

“المواطن المصري له دور كبير في نجاح الخطط الأمنية”. بهذه الكلمات بدأ اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة مناقشة خطة تأمين أعياد الميلاد والكريسماس مع كبار مساعديه بكافة قطاعات المديرية، مشددا على ضرورة مد جسور الثقة بين المواطن والشرطي والتصدي للخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها في إطار من الشرعية وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وكشف مصدر مطلع أن مديرية الأمن تضع الملامح النهائية للخطة الأمنية التي أعدتها لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

أولا- شملت خطة التأمين عدة نقاط كالتالي:

تأمينات كافة الكنائس بالعاصمة والطرق المؤدية إليها، وعلى رأسها الكاتدرائية بالعباسية.

تشديد الحراسة على الكنائس.

رفع درجات الاستعداد القصوى، وتعزيز التواجد الأمني والخدمات والأقوال الشرطية الثابتة والمتحركة على الطرق والميادين والمراكز التجارية أيضا في العاصمة.

تأمين مداخل ومخارج الكنائس وكافة الطرق المؤدية إليها.

رفع كافة السيارات المتهالكة من الشوارع والميادين الرئيسية والسيارات المتروكة بمحيط الكنائس في العاصمة.

إغلاق الشوارع المؤدية للكنائس قبل القداس بساعات.

الدفع بعناصر الشرطة النسائية للتأمينات.

الدفع للدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والتي سيتم تعزيز تواجدها في مناطق الكنائس ودور العبادة والمطرانيات.

نشر وحدات مرور القاهرة لتسيير الحركة المرورية في الشارع.

ربط غرف العمليات بالمرور والنجدة والحماية المدنية لمتابعة الوضع بشكل لحظي

وضع حرم آمن بمحيط الكنائس، بالإضافة لتمشيط الكنائس من الداخل ومحيطها من قبل رجال الحماية المدنية.

انتشار موسع بمحيط المراكز التجارية المختلفة في إطار احتفالات الكريسماس والتي يتواجد خلالها المواطنين للاحتفال في الميادين الشهيرة والمراكز التجارية.

الدفع بخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين بالعاصمة.

تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة.

منع انتظار السيارات بها واستحداث ممرات لمرور الزائرين والمصلين لإحكام السيطرة حتى وصولهم لمدخل الكنيسة المزود ببوابة إلكترونية للكشف عن المفرقعات.

فحص ضباط إدارة المفرقعات بالمديرية كافة البوابات الإلكترونية بمداخل الكنائس والتأكد من صلاحيتها وإعداد خطة مرورات دورية لفحص كافة نطاقات دور العبادة المسيحية.

تعيين عناصر الكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية البحثية والنظامية أمام الفنادق والمحلات العامة والملاهي التي تشهد احتفالات.

نشر الأقوال الأمنية والمدرعات وسيارات الانتشار السريع والارتكازات المسلحة بالمحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية والمجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن قبل وأثناء الاحتفالات.

تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع وفي مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسة.

ثانيا- تكليفات مساعدي الوزير بالقاهرة والجيزة لنجاح خطة التأمين

حرص اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاعي القاهرة على أصدر عدة تكليفات للقيادات بمختلف القطاعات الأمنية والخدمية خلال مناقشة خطة تأمين أعياد الكريسماس والميلاد شملت التالي:

الالتزام بحسن معاملة المواطنين.

مراعاة البعد الإنساني خصوصا مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ضرورة التواجد الأمني لكافة القطاعات للتأكد من سير الخطة كما هي موضوعة وفتح حوار مع المواطنين بالشارع لمعرفة شكاواهم والعمل على حلها.

الاستعانة بالشرطة النسائية لفحص المترددات على دور العبادة بالتعاون مع مسؤولي تلك الدور.

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