محافظ الأقصر يتابع أعمال تشطيب وتجهيز عمارات إسكان الطود (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، بمركز ومدينة الطود، حيث تابع محافظ الأقصر سير أعمال تشطيب وتجهيز عمارات إسكان الطود للبدء بتسليمها لحاجزيها في مايو المقبل.

محافظ الأقصر يجري جولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة الطود



وشدد "عماره" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء أعمال تشطيب وفرش عمارات إسكان الطود لتسليم عدد 13 عمارة جاهزة ومشطبة بالكامل مايو المقبل، على أن يتم الانتهاء من العمارات المتبقية تباعًا، كما تفقد جاهزية موقع تنفيذ "المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات" وفقًا للكتاب الدورى رقم 3/ 6243 الصادر من وزارة التنمية المحلية.



وأكد محافظ الأقصر أن أهمية هذا الاصطفاف يأتي بهدف مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغيرات المُناخية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



وفى إطار الاستماع إلى شكاوى وطلبات الأهالى، أستعرض عدد من الأهالى مشكلاتهم بشأن بعد المسافة ما بين موقفى العديسات بحرى وموقف الشغب الأمر الذى يشكل صعوبة في الانتقالات على أهالى العديسات قبلى، حيث أن المسافة تزيد عن 4 كم ما بين الموقفين، وأغلب سائقى سيارات الأجرة يرفضون استكمال خط السير حتى موقف الشغب بجوار كمين القباح.



ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر ببحث آلية نقل موقف سيارات الأجرة الواقع بجوار كمين القباح نظرًا لبعده عن الكتلة السكنية، إلى منطقة نجع خميس التي تتوسط الكتلة السكنية بهدف التيسير على مواطني العديسات قبلى.



كما جاءت توجيهات المحافظ بانعقاد لجنة المواقف لبحث تعريفة الركوب المناسبة لموقف العديسات قبلي، وبحث تشغيل خطوط السير من موقف الشغب إلى موقف العديسات بحرى، ومن موقف الأقصر وحتى موقف العديسات قبلى الجديد بمنطقة نجع خميس، موجهًا أيضًا بإنهاء أعمال رصف وتمهيد الطريق الرئيسى لمدخل مدينة الطود.



ورافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، وعلى سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، والمهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، ومحسن الشامى مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.

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