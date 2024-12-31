تحسبا لهجوم كبير ليلة رأس السنة، تركيا تنشر عشرات الآلاف من رجال الأمن والشرطة

قررت السلطات التركية مساء اليوم، رفع مستوى الإجراءات الأمنية في عموم البلاد إلى الحد الأعلى خلال رأس السنة الجديدة 2025.

تركيا ترفع الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة الرئيسية

وحسب وسائل إعلام تركية، سوف تتركز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة الرئيسية والسياحية بالمدن الكبيرة، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير وسامسون وبودروم.

ونشرت الداخلية التركية عشرات الآلاف من رجال الأمن والشرطة الأتراك، والمركبات الأمنية، في عموم المناطق بالبلاد.

كما أعلنت السلطات إغلاق عدد كبير من الشوارع والميادين أمام حركة المركبات في وقت ينتظر أن تشهد فيه المناطق الرئيسية والسياحية ازدحامات شديدة خلال ساعات الليل لاستقبال العام الجديد.

تركيا تشن حملة اعتقالات لأشخاص لمشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش

وكشفت، أنها اعتقلت في الأيام الماضية المئات من الأشخاص المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" خلال حملات أمنية شنتها في عدد كبير من المناطق بعموم البلاد.

وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت فجر اليوم الأول من عام 2017 هجوما إرهابيا كبيرا تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي في ملهى "رينا" بمنطقة أورتاكوي وسط إسطنبول، وأدى لمقتل نحو أربعين شخصا وإصابة نحو 80 آخرين، عدد كبير منهم من السياح الأجانب.

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