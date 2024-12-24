تركيا تنوي إعادة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

كشف وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اليوم، إن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية بعد تشكيل حكومة دائمة في دمشق.

تركيا تتجه لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع سوريا

وقال وزير النقل التركي للصحفيين، إن أنقرة تعتزم أيضا بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة بشأن اتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية.

وأضاف الوزير التركي، “بالطبع يجب إقامة سلطة هناك أولا، سيكون الأمر على جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب القول إنه على جدول الأعمال الحالي”.

ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا لاستكشاف النفط

ومضى قائلا إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتم وفقا للقانون الدولي بما يسمح للبلدين بتحديد صلاحيات استكشاف النفط والهيدروكربونات.

وساندت تركيا المعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد هذا الشهر مما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما، وهي على اتصال وثيق بالحكومة المؤقتة الجديدة هناك بطرق شملت اجتماع رئيس المخابرات التركية ووزير الخارجية مع القائد الفعلي لسوريا أحمد الشرع.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، بأن أنقرة ستحسن العلاقات مع سوريا في مجالات تضم التجارة والطاقة والدفاع.

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