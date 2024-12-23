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غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

غوريلا تثير القلق
غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن مسئولين عن الأمن في مطار إسطنبول، عثروا  على صغير غوريلا مخبأ في صندوق على متن طائرة ترانزيت عابرة، بعد أن بدأ الحيوان المخطوف بإصدار أصوات طلبًا للنجدة فيما يبدو.

 

العثور على غوريلا في مطار إسطنبول  

 وقالت وسائل إعلام محلية، إن الغوريلا الصغير كان محصورًا ضمن صندوق خشبي به فتحات تهوية، وموضوع بين أمتعة الشحن لطائرة حطت بشكل مؤقت في المطار استعدادًا لمواصلة رحلتها.

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وتتبع المسؤولون في مطار إسطنبول الصوت القادم من الطائرة القادمة من نيجيريا، والتي ستواصل طريقها نحو تايلند، ليعثروا على الغوريلا الذي نجا من عملية الخطف والتهريب، واستقر به الحال في تركيا.

 

تعاطف في تركيا مع الغوريلا

وقالت السلطات التركية، إن صحة الغوريلا بدأت تتحسن بعد عملية خطفه وحبسه في الصندوق، وستتواصل عملية تأهيله ورعايته من قبل العاملين في المتنزهات الحكومية، وسيظل تحت المراقبة.

كما أصبح الغوريلا الصغير نجمًا في البلاد بعد أن تلقى سيلًا من عبارات التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت فيها صوره.

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الغوريلا تركيا مطار إسطنبول أسطنبول

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