احتفالات تكسوها الأحزان، عواصم عالمية تستقبل عام 2025 بدقيقة حداد (صور)

احتفل الملايين بالعام الجديد فى أنحاء العالم باستقبال العام الجديد 2025، وأضاءت الألعاب النارية السماء فوق نيوزيلندا وأستراليا وطوكيو بينما يستعد بقية العالم للاحتفال ببدء عام.

احتفالات سيدني بالعام الجديد 2025

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، احتشد أكثر من مليون شخص في المنطقة المحيطة بميناء سيدني لمشاهدة إطلاق حوالي تسعة أطنان من الألعاب النارية من دار الأوبرا الشهيرة وجسر الميناء.

2025، فيتو

وكانت الاحتفالات أكثر هدوءًا في كوريا الجنوبية، بعد أن هزت البلاد في الأيام الأخيرة الاضطرابات السياسية ومأساة طائرة جيجو إير، مع الوقوف دقيقة حداد على الضحايا البالغ عددهم 179 شخصًا.

2025، فيتو

ومع إلغاء العد التنازلي لبرج لوتي الشهير في سيول وإلغاء الحفلات، تميزت علامة العام الجديد بحشود قاتمة شاهدت جرس بوسينجاك التقليدي يدق، دون العروض التي تصاحبه عادةً.

قرع الأجراس السنوي فى معبد توكوداي-جي

في اليابان، تجمعت الحشود في معبد توكوداي-جي في طوكيو لتقديم صلواتهم للعام الجديد والمشاركة في قرع الأجراس السنوي للإشارة إلى بدء العام الجديد.

العام الجديد 2025، فيتو

وكان أول مكان يقرع الأجراس لاستقبال العام الجديد هو جزيرة كريسماس، المعروفة رسميًا باسم كيريتيماتي، والتي يسكنها أكثر من 7000 شخص وهي أبعد منطقة زمنية في العالم. وتبعت الجزيرة، التي تعد جزءًا من دولة كيريباتي الصغيرة، جزر تونغا وسوموا ونيوزيلندا بعد فترة وجيزة.

وكانت أوكلاند وويلينجتون في نيوزيلندا أولى المدن الكبرى التي رحبت بالعام الجديد في الساعة 11.00 بتوقيت جرينتش. وانطلقت الألعاب النارية من برج سكاي تاور الشهير في أوكلاند عندما دقت الساعة منتصف الليل في المدينة، قبل 18 ساعة من سقوط الكرة في تايمز سكوير في نيويورك.

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