الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

نشر 10 آلاف جندي في باريس استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الجديدة

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو

يحتفل المواطنون الفرنسيون مساء اليوم الثلاثاء بحلول العام الجديد 2025، في ظل تواجد أمني مكثف ووسط إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد.

نشر 10الاف شرطي في باريس

وأعلنت شرطة باريس أنه سيتم نشر 10 آلاف شرطي ودركي في العاصمة الفرنسية وضواحيها ليلة الثلاثاء 31 ديسمبر إلى الأربعاء الأول من يناير، وهي تعزيزات أمنية أكثر أهمية من العام الماضي وذلك لضمان تأمين المواطنين خلال احتفالاتهم بحلول العام الجديد.

حظر مرور المركبات في الشانزليزيه

وقالت شرطة باريس إن جادة الشانزليزيه، وهو المكان المخصص للاحتفالات بالعام الجديد، "سيحظر حركة مرور المركبات فيه اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت باريس)، والوصول إلى هذه المنطقة سيكون سيرًا على الأقدام من خلال عدة نقاط محددة ستكون تحت مراقبة الشرطة. 

كما سيتم إغلاق العديد من محطات المترو القريبة من جادة الشانزليزيه.

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