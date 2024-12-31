بدون بروستاتا، أول ظهور لـ نتنياهو بعد استئصال السرطان (فيديو)

غادر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مستشفى هداسا، بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بالمخالفة لتعليمات الأطباء، وذلك لحضور تصويت حاسم على ميزانية إسرائيل في الكنيست.

نتنياهو يغادر المستشفى بعد استئصال البروستاتا

ووفق وسائل إعلام عبرية، تسببت اعتراضات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على الميزانية الجديدة للاحتلال، في دفع نتنياهو لمغادرة المستشفى بعد أقل من يومين على خضوعها لجراحة استئصال البروستاتا نتيجة إصابته بالسرطان من الدرجة الثالثة، لحضور جلسة الكنيست المخصصة للتصويت على قانون الميزانية.

وجاء قرار نتنياهو بمغادرة المستشفى بالمخالفة لتعليمات الأطباء بسبب مخاوفه من وجود ضمان لأغلبية تصوت لصالح قانون الميزانية، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية مطالب مادية لوزارته.

بيان مستشفى هداسا حول حالة بعد جراحة البروستاتا

وكانت مستشفى هداسا، قد أعلنت في وقت سابق، أن نتنياهو البالغ 75 عاما يتعافى بشكل جيد، بعد الجراحة التي أجراها الأحد الماضى.

وطلب الأطباء أن يبقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في المستشفى ليلة الثلاثاء أيضا، إذ قال المستشفى الأحد إنه سيقضي عدة أيام تحت المراقبة.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال في بيان له، إن نتنياهو أجرى فحصا في مستشفى هداسا بالقدس الأسبوع الماضي، حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا"، فيما تسربت معلومات عن إصابته بسرطان البروستات على العكس من رواية ديوانه.

وعقب الجراحة، أعلن مكتب نتنياهو، أنه نقل إلى جناح تعافي محصن تحت الأرض في مستشفى "هداسا"، بسبب مخاوف من أنه قد يستهدف بنيران الصواريخ أو القذائف أثناء الحرب الجارية.

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