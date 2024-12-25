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خارج الحدود

نتنياهو يهدد بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا كما فعل مع حماس وحزب الله ونظام الأسد.

 نتنياهو يهدد بتلقين الحوثي درسًا قاسيًا

 وادعى نتنياهو أن  ضربات قاسية تستهدف  الذين اعتقدوا أنهم يقطعون شريان حياة الإسرائيليين.
 أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، إخلاء تجمع سكني في تل أبيب، بعد بلاغ عن احتمال وقوع حادث أمني، مساء الأربعاء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة تبحث عن مشتبه به في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت  وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث دهس في منطقة جنوب غرب القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.

 

 حادث دهس في منطقة جنوب غرب القدس

ووفقًا للمصادر الأولية، تم استهداف الضحية بسيارة، ما أدى إلى إصابته بجروح،

 وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تقوم حاليًا بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا في موقع الحادث.

 الحالة الصحية للمصاب

وأوضحت أن إصابته تُعتبر طفيفة ولا تهدد حياته.

ومن جانبها أوضحت “يسرائيل هيوم ” أنه تم  القبض على المشتبه في تنفيذه عملية الدهس قرب غوش عتصيون جنوبي القدس.

 وقالت الصحفية فاطمة خمايسي للجزيرة إن هوية المصاب لم تتضح على الفور، إن كان مستوطنا أو جنديا في جيش الاحتلال.

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إسرائيل بنيامين نتنياهو حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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