تفاصيل إصابة نتنياهو بالسرطان.. خضع لعملية استئصال البروستاتا وزرع جهاز للقلب.. وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتولى مهامه مؤقتًا.. وهذه أبرز المعلومات عن المرض

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مؤقتا منصب القائم بأعمال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يتعافى حاليا بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

من يحل محل نتنياهو في منصبه؟

كما أن وزير الحرب يسرائيل كاتس بات مفوضا بعقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​إذا لزم الأمر، في ظل غياب نتنياهو، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة، في جناح التعافي المحصن تحت الأرض.

وأمس الأحد خضع نتنياهو البالغ من العمر 75 عاما لعملية جراحية ناجحة لاستئصال البروستاتا، وهو في حالة جيدة بحسب المستشفى الذي يعالجه.

وقال مركز "هداسا" الطبي في القدس، في بيان: "أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة. تم نقله إلى وحدة الإنعاش وسيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة".

طبيعة مرض نتنياهو

وكان مكتب نتنياهو أعلن السبت الماضي تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا.

وأجريت العملية الجراحية بينما تواصل إسرائيل الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

وفي مارس الماضي، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية لرتق فتق، وفي يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

وتستعرض فيتو في التقرير التالي، ما هو سرطان البروستاتا وأهم أعراضه وكيفية اكتشاف الإصابة به وطرق علاجه.

والبروستاتا هي غدة توجد فقط في الرجال ضمن الجهاز التناسلي للرجل، توجد أسفل المثانة، وأمام المستقيم ويوجد خلف البروستاتا غدد تسمى الحويصلات المنوية التي ينتج فيها معظم السائل المنوي.

وسرطان البروستاتا من أكثر أنواع الأورام انتشارا بين الرجال.

وكشف الدكتور أحمد مجدي، أستاذ الأورام بالمعهد القومي للأورام عن طرق تشخيص الإصابة بمرض سرطان البروستاتا، مشيرا إلى أنه يوجد تحليل دلالات أورام البروستاتا PSA يثبت إصابة البروستاتا بالأورام إذا كانت نسبته مرتفعة عن المعدل الطبيعي.

تشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا

وأوضح أنه بعد تحليل PSA يطلب الطبيب من المريض مجموعة فحوصات اخري لتشخيص الإصابة منها الرنين المغناطيسي

وأكد أستاذ الأورام أن السرطان ليس له أعراض واضحة ويوجد مؤشرات للاصابة منها كثرة التبول، مشددا على أهمية الكشف المبكر لهذا النوع من الأورام لأن العلاج المبكر يحقق نسب شفاء مرتفعة

من جانبه أكد الدكتور محسن رفعت أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام، إن هناك طفرة في علاج سرطان البروستاتا، مشيرا إلى أنه يوجد علاج إشعاعي وكيماوي وجراحة يساعد في تحقيق نسب شفاء من مرض سرطان البروستاتا.

وأوضح أستاذ علاج الأورام أن أي رجل تخطي عمر ٥٠ عاما عليه إجراء تحليل الكشف عن أورام البروستاتا كل سنة للاكتشاف المبكر للمرض.

فيما كشف الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام عن وجود فرق بين الإصابة بتضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا، مشيرًا إلى أن أعراضهم متشابهة لذا يجب على مريض تضخم البروستاتا المتابعة لدى الطبيب حتى لا يتحول مرض تضخم البروستاتا إلى أورام.

مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عاما

وأضاف أستاذ علاج الأورام ان مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عامًا لذا تستهدف المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان البروستاتا هذه الفئة العمرية لإجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، لافتا إلى أنه يمكن أن يصيب الرجال من عمر ٤٥ سنة، ولكن بصورة نادرة ويكون المرض شديد المضاعفات في هذه الحالة.

أعراض سرطان البروستاتا

وأوضح أن أهم الأعراض التي تظهر على المصابين بسرطان البروستاتا تشمل البول المتقطع أو البول بكثرة أو وجود دم بالبول وعند ظهور هذه الأعراض يجب اللجوء للطبيب للكشف والعلاج.

وحذر الأطباء من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا

أوضح الأطباء أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه للطبيب لسرعة الكشف والعلاج

طرق التعامل مع انقطاع الطمث الناتج عن علاجات سرطان الثدي

أعراض سرطان الثدي المبكرة لدي الرجال والسيدات



وتتضمن أعراض سرطان البروستاتا:



كثرة التبول

وجود دم في البول

خلل في تدفق البول

فقدان شديد في الوزن

ضعف جنسي

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