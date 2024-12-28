السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات رصد احتياجات الشواطئ والأندية

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية لرصد الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية التابعة للمحافظة، وذلك بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات ودعم البنية التحتية بكافة المشروعات القائمة بالمحافظة. 

صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية للمواطنين الاثنين المقبل

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية بورسعيد

أهمية التطوير المؤسسي 

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية، والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار، وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها.

 

تمتنع محافظة الإسماعيلية بالعديد من المقومات 

وأشار  محافظ الإسماعيلية، إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للنشاط السياحي، والتي تسهم في وضعها على خريطة مصر السياحية وجذب الاستثمارات إليها وتوفير فرص عمل للشباب.

 

وكان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بلجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، دكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادي لمحافظ الإسماعيلية، اللواء محمد صيام مستشار المحافظ للأندية والمشروعات، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، ومديري عموم مديرية الإسكان، التخطيط العمراني، الشئون المالية والإدارية، التخطيط والمتابعة، الشئون القانونية، الحسابات الخاصة، العلاقات العامة، الإعلام، السياحة، والإيرادات.
 

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل مكان بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة، وفتح مجالات جديدة وأنواع جديدة للسياحة، بما يحقق الانتعاش في هذا المجال. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية تطوير الشواطئ والأندية التابعة لمحافظة الإسماعيلية أندية الإسماعيلية شواطئ الاسماعيلية

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية للمواطنين الاثنين المقبل

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية بورسعيد

وكيل صحة الإسماعيلية تقود حملة للتفتيش على 20 منشأة غذائية (صور)

رفع 14139 طن مخلفات خلال أسبوع في الإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

خبير: قلق متزايد من كثرة الزلازل في إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة

هل يشهد 2025 صفقات جديدة بعد رأس الحكمة؟ خبير اقتصادي يجيب

الأهلي يحدد القيمة المالية لضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

منوعات

المزيد

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحذير الله للمؤمنين

هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية السابق (فيديو)

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالخير والرزق وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية