محافظ دمياط يتفقد كورنيش النيل ونقطة الإطفاء بمدينة الزرقا

أجري الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة بمدينة بمدينة الزرقا ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ، بتفقد كورنيش النيل، حيث تابع أعمال التطهير الجارية لمجرى نهر النيل، وأيضًا الموقف الحالى للكورنيش وحديقة الطفل بعد التطوير، والوقوف على أى أعمال جارية خلال تلك الفترة.

محافظ دمياط بتفقد كورنيش النيل بالزرقا

محافظ دمياط يؤكد على ضرورة متابعة التزام معديات السيارات بالاوزان المحددة للحمولة

وأكد " محافظ دمياط " ضرورة متابعة التزام معديات السيارات بالاوزان المحددة للحمولة، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وعلى جانب آخر، تفقد " المحافظ " نقطة إطفاء مدينة الزرقا للوقوف على جاهزية المعدات والفرق للتعامل مع أى طوارئ قد تحدث، حيث أكد على أهمية دور الحماية المدنية بملف التعامل الفورى لمجابهة الأزمات والكوارث.

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