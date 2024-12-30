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خلال جولته اليوم بمدينة الزرقا ،

محافظ دمياط يتفقد خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" بالزرقا (صور)

محافظ دمياط يتفقد
محافظ دمياط يتفقد خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" بالزرقا

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، خدمات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بنادى الزرقا الرياضى، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

محافظ دمياط يؤكد على ضرورة توعية المواطنين بالخدمات والتيسيرات التى تقدمها للمواطنين

 

بدأ التفقد، بمتابعة مبادرة صندوق مكافحة وعلاج الادمان، بإطلاق أنشطة ومسابقات تحمل أنشطة توعوية للنشء،  بمخاطر الإدمان والمخدرات، كما تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " أنشطة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث أكد ضرورة توعية المواطنين بالخدمات والتيسيرات التى تقدمها للمواطنين، وتابع جهود مديرية الطب البيطري بندوات إرشادية عن السعار والنكسويلازما وانفلونزا الطيور وأيضًا تقديم الخدمات البيطرية للكشف على الحيوانات.

 

محافظ دمياط يتابع خدمات المبادرة الرئاسية
محافظ دمياط يتابع خدمات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

وتفقد "الدكتور أيمن الشهابى" مشاركة مديرية الصحة بفريق متحرك لتقديم خدمات الكشف للمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والأورام والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، علاوة على وجود سيارة تنظيم الأسرة وفريق مبادرة ال١٠٠٠ يوم الذهبية، كما تفقد الامتحانات الفورية لمحو الأمية التى عقدتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وشاهد عروضًا فنية للطلاب، وتفقد سيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسيارة التموين المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، واطلع على مبادرة مديرية التربية والتعليم لتنمية التخاطب بمشاركة مختصين بهذا المجال لتقديم تلك الخدمة بالمجان والتخفيف عن كاهل أولياء  الأمور،  هذا إلى جانب مشاركة المديرية بفاعليات اليوم بندوات عن الآثار الضارة للتدخين على الفرد والمجتمع،  و لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى ولا للعنف.

وعقدت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية دروس دينية ووعظ وافتاء، كما عقدت وحدة السكان مبادرة ابنى ابنك وكيفية تعامل الأسرة مع أبنائهم من ذوى الهمم، وعقدت مديرية التضامن الاجتماعى خدمات للتوعية بالتربية الإيجابية والتغذية السليمة والمشروطية الصحية، وعقدت الأوقاف ندوة حول " الماء مصدر الحياة وأصل النماء والرخاء".

وعلى جانب آخر، عقدت مديرية العمل ندوة حول إدارة ومفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وندوة أخرى عن خدمات المديرية، كما عقدت وحدة تكافؤ الفرص ندوة " لا تصنع معاقًا فى بيتك "، وأطلق برنامج مشروعك ندوة للتعريف بخدمات البرنامج،  و نفذت هيئة الإسعاف ندوة تعريفية بالاسعافات الأولية،  علاوة على توزيع مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من القوات المسلحة.

فيما وقد وجه "محافظ دمياط " التحية إلى جميع المشاركين بالمبادرة،  لافتًا إلى أن دمياط حققت نجاح كبير لتحقيق مستهدفاتها نحو دعم محاور التنمية البشرية وبناء الإنسان.

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الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين جهود مديرية الطب البيطري شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ دمياط نادي الزرقا الرياضي

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