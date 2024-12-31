طلاب طب الأقصر يدعمون مرضى مستشفى الأورام (صور)

استقبلت مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، وفد من طلاب كلية طب بجامعة الأقصر، لدعم مرضى السرطان، والمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

طلاب كلية للطب بجامعة الأقصر يدعمون الأطفال مرضى السرطان



وتواجد وفد الكلية بين مرضى السرطان بالمستشفى للمساهمة في دعمهم معنويًّا خلال مسيرتهم لتلقي العلاج اللازم، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.



وتفقد الوفد الطلابي أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا لشرح واف من الأطباء لمعرفة طبيعة الكشف على المرضى وتشخيص حالاتهم بقسم علاج اليوم الواحد، وتلقى جرعات العلاج الكيماوي والاشعاعى، وكذلك زيارة الصيدلية الإكلينيكية، وغرف الإقامة الداخلية والإفاقة والعمليات.



وأعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي للمستشفى، عن سعادته بزيارة وفد طلاب كلية الطب جامعة الأقصر للمستشفى، وتكرار زيارة كليات الجامعة لدعم الأطفال، ومشاهدة الصرح الطبي العملاق، بجانب التعرف على الخدمات التى يتم تقديمها للمرضى من الأطفال والكبار باتباع أحدث الأساليب العلاجية، مثمنًا حرص وفد طلاب الكلية على زيارتهم للمستشفى ودعم مرضى السرطان في رحلتهم العلاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.