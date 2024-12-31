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احتفالا برأس السنة، نائب محافظ الأقصر يوزع الهدايا والحلوى على السياح بمعبد الكرنك (صور)

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر يوزع الهدايا والحلوى على السياح

حرص الدكتور هشام  أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، على التجول بمعابد الكرنك، وتوزيع  الهدايا والحلوى للسياح، فى ضوء تكثيف فعاليات الظاهرة الثانية «ظواهر سياحية» ضمن مبادرة ظواهر بمحافظة الأقصر، وفقًا لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة بتكثيف أعمال فاعلية ظواهر سياحية، بهدف دعم وتنشيط السياحة من خلال رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية السلوك الإيجابي تجاه السياح ونبذ السلوكيات الخاطئة.

 

مبادرة ظواهر تحتفل بالعام الجديد وسط السائحين بمعابد الكرنك بالاقصر 

وعبر السياح عن بهجتهم وسعادتهم بتواجدهم في الأقصر في تلك الأجواء الدافئة والجميلة واستمتاعهم بالدفء والمناظر الخلابة، كما نظمت مكتبة مصر العامة عدد من الفقرات والعروض الفرعونية  و توزيع الهدايا التذكارية للسائحين.

 

و أكد نائب محافظ الأقصر  على ضرورة التحلى بالسلوكيات والأخلاقيات المصرية الأصيلة، لأن كل سائح يعتبر بمثابة سفير لنا فى بلده، ينقل تجربة زيارته بإيجابياتها وسلبياتها، لذلك لابد لنا أن نعكس الصورة الحضارية اللائقة بمكانة محافظة الأقصر التاريخية.

 

رافق نائب محافظ الأقصر محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية، ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، الدكتورة رضا عطالله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربي، ولفيف من الإعلاميين.

 

 

 

 

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