حبس 13 لصا بتهمة ارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 13 لصًا بتهمة ارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها السيارات والمساكن بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين – لأحدهما معلومات جنائية)، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما.

كما ضبط (عاطلَين وربة منزل) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة حقيبة من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الزيتون تحوى (مبالغ مالية ومتعلقات شخصية).





جرائم سرقات متنوعة من بينها السيارات والمساكن بالقاهرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بشراء مواد مخدرة بقصد الإتجار بالمبلغ المالى "متحصلات الواقعة" والتخلص من باقى المسروقات.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.



كما ضبط (حارس مسكن وخادمة) لارتكابهما واقعة سرقة (كمية من المشغولات الذهبية) من داخل المسكن محل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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