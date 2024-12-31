إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بعين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة عين شمس إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بعين شمس، للمحاكمة الجنائية.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطل وسائق، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" فنى صيانة، مقيم بمحافظة القليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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