مختنقا بالغاز، وفاة صاحب مطعم شهير في طنطا بعد أسبوع من افتتاحه

توفي صاحب مطعم "الحبشي" الواقع بجوار منطقة بلبن في حادث مأساوي بعد أقل من أسبوع من افتتاح مطعمه في منطقة الإستاد بمدينة طنطا.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا من شرطة النجدة وعلى الفور انتقل لمكان الواقعة وتم نقل المتوفى لمستشفى المنشاوي العام بطنطا وتبين تعرضه للاختناق بالغاز داخل منزله، مما أدى إلى وفاته المفاجئة.

وكان الفقيد قد افتتح مطعمه الجديد في منطقة إستاد طنطا قبل أيام قليلة، آملًا في بدء مشروعه الخاص الذي طالما حلم به إلا أن القدر كان له رأي آخر، حيث وجد صاحب المطعم في منزله متأثرًا بالغاز، ليترك خلفه مطعمًا لم يكتمل مساره، وتركة ثقيلة لأسرته الصغيرة المكونة من طفلتين الكبرى 8 سنوات والصغير 5 سنوات.

ويترك الفقيد ابنتيه، إحداهما في الثامنة من عمرها والٱخرى خمس سنوات، ليقعن في عبء الحياة مبكرًا، بعد أن فقدن والدهن في حادث مفجع.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن في منطقة إستاد طنطا حيث كانت البداية الواعدة للمطعم قد أحدثت ضجة إيجابية، وتوقع الكثيرون له نجاحًا باهرًا.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث، وسط دعوات من الأهل والأصدقاء للجميع بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

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