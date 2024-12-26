الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع سيدة التهمتها ماكينة دراس فاصوليا بالغربية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت سيدة من قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بـ محافظة الغربية مصرعها في حادث مأساوي داخل إحدى المزارع، حيث التهمت ماكينة دراس الفاصوليا جسدها بالكامل.

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بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع سيدة تعمل في حصاد محصول الفاصوليا باستخدام الماكينة، وعقب الحادث المروع، تم نقل أشلاء جثتها إلى مستشفى كفر الزيات العام حيث جرى إيداعها في ثلاجة حفظ الموتى بعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي.

 

مصرع سيدة

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ وتبين مصرع سيدة تدعى "آمال ع. ع" وتبلغ من العمر 51 عاما، مقيمة بقرية مشلة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، بينما يواصل رجال الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. 
 

 

مصرع شاب في مشاجرة مع سيدة بالغربية

 

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على خلفية مشادة كلامية مع صاحبة بيوتي سنتر.

 

العثور على جثة الشاب مصابًا بطعنة نافذة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصابًا بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عيد، رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث.
 

 

 

 

وبالتحري أن الضحية توجه إلى الكوافير هو ووالدته لمطالبة صاحبته برد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلا أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابته بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة. 

هوية القاتل

كما تم تكليف فريق البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتحديد هوية القاتل واستكمال التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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