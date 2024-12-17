الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع شاب في مشاجرة مع سيدة بالغربية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على خلفية مشادة كلامية مع صاحبة بيوتي سنتر.

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العثور على جثة الشاب مصابًا بطعنة نافذة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصابًا بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عيد، رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث.
 

وبالتحري أن الضحية توجه إلى الكوافير هو ووالدته لمطالبة صاحبته برد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلا أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابته بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة. 

هوية القاتل

كما تم تكليف فريق البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتحديد هوية القاتل واستكمال التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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