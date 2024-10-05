أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئة وتتراوح حدتها من خفيفة إلى شديدة لدرجة أن يضطر الشخص إلى الذهاب إلى المستشفى ويحدث ذلك عندما تتسبب العدوى في امتلاء الحويصلات الهوائية في الرئوية والأنابيب الموجودة في مجاري الهواء التي تتصل بها بالسوائل أو القيح، وقد يجعل ذلك من الصعب استنشاق كمية كافية من الأكسجين.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى الرئة هذه، ولكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا معرضون لخطر أكبر، وذلك لأن أنظمتهم المناعية قد لا تكون قوية بما يكفي لمحاربتها، كما يمكن أن تزيد عادات نمط الحياة، مثل التدخين وشرب الكحول، من فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ويمكن أن تصاب بالالتهاب الرئوي في إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويطلق على الالتهاب الرئوي في كلتا الرئتين أحيانًا اسم الالتهاب الرئوي الثنائي أو الالتهاب الرئوي المزدوج، كما يمكن أن يصاب الشخص بالالتهاب الرئوي دون أن يعلم بذلك، ويطلق على هذا أحيانًا اسم الالتهاب الرئوي الماشي.

تشمل الأسباب البكتيريا والفيروسات والفطريات، وإذا كان الالتهاب الرئوي ناتجًا عن بكتيريا أو فيروس، فيمكن نشره إلى شخص آخر.

أعراض الالتهاب الرئوي

يمكن أن تختلف الأعراض، اعتمادًا على سبب الالتهاب الرئوي والعمروالصحة العامة، وعادةً ما تتطور على مدار عدة أيام.

تتضمن العلامات الشائعة للالتهاب الرئوي ما يلي:

ألم حاد في الصدر أو البطن عند التنفس

السعال، الذي ينتج عنه عادة البلغم أو المخاط

التعب

فقدان الشهية

الحمى والتعرق والقشعريرة

الغثيان أو القيء أو الإسهال

ضيق التنفس

لون مزرق للشفتين أو الأظافر

سرعة التنفس أو صعوبة التنفس

نبض سريع

ألم حاد أو طعني في الصدر عند التنفس أو السعال

إلى جانب هذه الأعراض، قد يصاب كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بالارتباك أو مشاكل في التفكير، وقد تكون درجة حرارة الجسم لديهم أقل من المعتاد.

تميل أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي إلى الظهور ببطء، وغالبًا ما تكون خفيفة في البداية، وقد تشمل:

السعال

الحمى والقشعريرة

الصداع

ضيق التنفس، وخاصة أثناء بذل المجهود

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال

قد لا تظهر أي أعراض على الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي، ولكن قد يبدو عليهم التعب أو الأرق، وقد يعانون أيضًا من السعال أو الحمى أو القيء أو صعوبة التنفس، وقد يكون من الصعب عليهم أيضًا تناول الطعام.

أسباب الالتهاب الرئوي

يصاب بالالتهاب الرئوي عندما يتغلب مادة ضارة محتملة يمكن للجسم محاربتها عادةً على جهاز المناعة وتصيب الرئتين كذلك.

تشمل الفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي الفيروسي ما يلي:

فيروسات الأنفلونزا

فيروسات البرد

الفيروس المخلوي التنفسي (السبب الرئيسي للالتهاب الرئوي عند الأطفال بعمر سنة واحدة أو أقل)

فيروس سارس-كوف-2، الذي يسبب مرض كوفيد-19

فيروس الحصبة

الفيروس الغدي

الحماق النطاقي، الذي يسبب جدري الماء

فيروس السعال الديكي

تشمل أسباب الالتهاب الرئوي الجرثومي ما يلي:

بكتيريا المكورات الرئوية، السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي الجرثومي

الميكوبلازما

الليجيونيلا، البكتيريا التي تسبب مرض الفيالقة

أنواع معينة من بكتيريا الكلاميديا

تشمل أسباب الالتهاب الرئوي الفطري ما يلي:

فطريات الكوكسيدي

الكريبتوكوكس، الموجود في فضلات الطيور والتربة الملوثة به

داء الهستوبلازما، الذي يحدث في نهر المسيسيبي وأوهايو وديان الأنهار.

الالتهاب الرئوي التنفسي

يمكن أن يصاب الشخص بالالتهاب الرئوي التنفسي عندما يستنشق مادة غريبة، مثل القيء أو اللعاب أو الطعام، ومن المرجح أن يصاب به إذا تداخل شيء ما مع منعكس التقيؤ، مثل إصابة في الدماغ أو الإفراط في تعاطي المخدرات أو الكحول.

عوامل خطر الالتهاب الرئوي

يمكن لأي شخص أن يصاب بالالتهاب الرئوي، على الرغم من أنه يصيب الأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بشكل شائع.

يكون الشخص معرض للإصابة بالالتهاب الرئوي إذا كان:

يعاني من حالة تؤثر على الرئتين مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

يعاني من حالة صحية خطيرة أخرى مثل أمراض القلب أو مرض السكري

يعاني من ضعف في جهاز المناعة، بسبب حالة مثل الإيدز، أو بسبب تلقي العلاج الكيميائي، أو إذا أجري لك عملية زرع أعضاء

يقضي وقتًا في منشأة رعاية صحية مثل المستشفى أو دار رعاية طويلة الأجل

يعاني من صعوبة في البلع

يستخدم جهاز التنفس الصناعي

يدخن أو يتعرض للتدخين السلبي

يتعطي الكحول أو المخدرات

يقضي وقتًا في بيئة يستنشق فيها مهيجات مثل الغبار أو الأبخرة أو المواد الكيميائية.