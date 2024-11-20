أسباب وأعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال وطرق الوقاية منه

أسباب وأعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال، الالتهاب الرئوي من الأمراض الفيروسية التى تنتشر للاسف فى وقتنا الحالى بين الأطفال ما يقلق الأمهات كثيرا.

وأسباب وأعراض الالتهاب الرئوي، عديدة وللاسف تجهلها العديد من الأمهات ما يجعل أطفالهن عرضة لمخاطر عديدة، لأنه كلما كان التشخيص مبكر كلما كان العلاج سهل ولفترة قصيرة.

أسباب الالتهاب الرئوي عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، يعتبر الالتهاب الرئوي عند الأطفال من أحد المشاكل التي تسبب تعب شديد، وقد يحدث نتيجة للأسباب الآتية:-

العدوى البكتیریة أو الفیروسات الموجودة في الهواء.

التعرض لریش بعض الطیور أو حبوب اللقاح.

بعض الأدویة مثل المضادات الحیویة أو العلاج الكیماوي للسرطان أو الأدویة المنظمة لضربات القلب أو حتى أخذ جرعات زائدة من الأسبرین.

التعرض للعلاج الإشعاعي في منطقة الصدر.

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، تبدأ الأعراض في الظهور على الطفل بعد حدوث الإصابة بـ 4-6 ساعات، عندها قد تظن الأم بإصابة الطفل بدور برد، لكن الفرق أن الالتهاب الرئوي يصاحبه ضيق في التنفس وسعال دون بلغم بالإضافة لأعراض أخرى مثل:-

إحساس الطفل بالصداع.

إصابة الطفل برعشة في جسمه.

الإحساس بألم في العظام والعضلات.

فقدان الطفل وزنه بشكل كبير.

الشعور بالإرهاق.

ضيق الصدر.

فقدان الشهية عند الطفل وعدم الرغبة في الأكل.

الالتهاب الرئوي عند الأطفال

علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال

وتابع، عند ملاحظة الأعراض السابقة أو مجموعة منها مجتمعين، يجب على الأم الذهاب فورًا بالطفل إلى الطبيب لمنع تفاقم الحالة، وإذا تم تشخيص الطفل في بداية الإصابة وكانت المشكلة ناتجة عن عدوى بكتيرية فسيصف له الطبيب مضادات حيوية مع الالتزام بعدة تعليمات، مثل:

أخذ مسكنات للألم عند الحاجة ما عدا الأسبرين، ويجب استشارة الطبيب.

شرب كمية كبيرة من الماء.

تناول أدوية مضادة للسعال عند الحاجة.

راحة الطفل لأطول وقت ممكن.

إذا تدهورت حالة الطفل فيجب نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الخاصة مثل:

قناع أكسجين لتحسين التنفس.

مضادات حيوية في الوريد للحصول على تأثير أقوى وأسرع.

الشفط المستمر للمخاط من خلال شفاط الأنف لكي لا يتراكم داخل الجهاز التنفسي للطفل.

تركيب محاليل عبر الوريد للطفل لتعويضه عن الأكل إذا لم يستطع الأكل.

مخاطر الالتهاب الرئوي عند الأطفال

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أنه للأسف قد يشكل الالتهاب الرئوي خطورة كبيرة على صحة الطفل، لأنه قد يسبب له صعوبات شديدة جدا في التنفس وقد يتسبب في انتقال البكتيريا للدم، لذا يجب الحذر ومحاولة وقاية الصغار من الإصابة بها.

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أمصال معينة تحمي الطفل من الإصابة بالالتهاب الرئوي، لكن مع ذلك يجب تعليم الطفل الاهتمام بنظافته الشخصية بخطوات معينة، منها:

تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس.

غسل الأيدي جيدا قبل الأكل.

عدم تدخين الآباء بجانب الطفل.

عدم السماح بمجاورتهم لمدخنين.

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