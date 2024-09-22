الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

سقوط أمطار خفيفة وأجواء خريفية على دمياط

أمطار خفيفة على دمياط،
أمطار خفيفة على دمياط، فيتو

مع بداية فصل الخريف تعرضت محافظة دمياط لسقوط أمطار خفيفة، وطقس غير مستقر في جميع مدن المحافظة.

 

أمطار خفيفة على رأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة

 

وشهدت كل من مدينة رأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة، أمطارا خفيفة، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا يصل إلى درجة 22 درجة مئوية.

حركة الشحن والتفريغ لم تتأثر بالأمطار بميناء دمياط

 

من جهة أخرى، لم تتأثر حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط، ولم تتأثر حركة الصيد  في بوغاز عزبة البرج، وبحيرة المنزلة، وخرجت  أغلب مراكب الصيد للعمل، مع حالة غير المستقرة للطقس، بحسب بيان أصدرته هيئة أرصاد  دمياط.

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