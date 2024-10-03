رئيس مياه دمياط يبحث تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين

اجتمع اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسادة رؤساء القطاعات الفنية بالشركة، وذلك لبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاهتمام بمحطات المياه والمعالجة وروافع الصرف الصحي

وذلك فى إطار توجيهات السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق، والسيد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

رئيس مياه دمياط يجتمع رؤساء القطاعات الفنية بالشركة

شاهين يشدد على الاهتمام بمحاضر تطهير الخزانات وغسيل الشبكات والتعامل الفورى مع الأعطال



وشدد شاهين خلال اجتماعه على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر لحالة المحطات واتباع إجراءات السلامة، التفتيش الدورى والمرور المستمر لجميع مواقع العمل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والاهتمام بمحاضر تطهير الخزانات وغسيل الشبكات والتعامل الفورى مع الأعطال والتحديث والتطوير للمحطات والروافع لضمان الاستمرارية والتحسين والتطوير

رئيس مياه دمياط يؤكد علي اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتأهيله فنيًا

كما أكد على ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية والمستمرة، وإجراءات التشغيل ومراجعة حالة المولدات، وتتبع حالة المحطات بشكل مستمر، ومراعاة الحفاظ على الشكل اللائق للمحطة، مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بكل موقع، والاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتأهيله فنيًا ورفع كفاءة العاملين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز العمل.

