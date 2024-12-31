الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظات

سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء دمياط

أمطار غزيرة على دمياط
أمطار غزيرة على دمياط

 تعرضت محافظة دمياط لعاصفة شديدة وموجة من الأمطار الغزيرة، منذ فجر اليوم، وحتى الظهيرة شملت كافة أنحاء المحافظة، حيث أثرت الأمطار على حركة النقل الداخلية والخارجية وحركة الأسواق وحركة الصيد في البحر المتوسط وبحيرة المنزلة. 
 

معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدخلت في الوقت المناسب

 وانتشرت معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الشوارع والميادين الرئيسية للتعامل مع تراكمات المياه، كما تم تنفيذ حملات مكثفة لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مع تخصيص الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المواطنين.

الامطار تغرق الشوارع بالمياه
الأمطار تغرق الشوارع بالمياه

 

محافظ دمياط يشدد على ضرورة رفع تراكمات مياه الأمطار بشكل فوري لضمان السيولة المرورية

 ووجه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تعليمات مشددة بمتابعة صيانة أعمدة الإنارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت السياحية المطلة على شواطئ مدينة رأس البر، كما شدد على ضرورة رفع تراكمات مياه الأمطار بشكل فوري لضمان السيولة المرورية في شوارع المحافظة، وحذرت إدارة مرور دمياط قائدي المركبات من تجاوز السرعات المقررة، ونفذت حملات مرورية لضبط حركة السير وملاحقة المخالفين.

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