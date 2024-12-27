الإمارات: حرق مستشفى كمال عدوان عمل شنيع ينتهك القانون الإنساني والدولي

عبرت دولة الإمارات، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات، حرق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة.

الإمارات تدين بأشد العبارات حريق مستشفى كمال عدوان

وأكدت الإمارات فى بيان صادر عنها بشأن حرق مستشفى كمال عدوان، رفضها القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني والدولي"

وكان المكتب الإعلامي لحكومة غزة، قال فى وقت سابق اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتاد طواقم مستشفى كمال عدوان والجرحى ومرافقيهم لجهة مجهولة

وقبل وقت سابق أظهرت صورة متداولة من قطاع غزة سحب دخان كثيفة بعد حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.

تصاعد دخان كثيف بعد حرق مستشفى كمال عدوان

وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان من مستشفى كمال عدوان ومحيطه، والذي يعد أكبر مستشفيات المنطقة، حيث يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وأفاد مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة في غزة مروان الهمص، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل حصار وإحراق مستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمالي قطاع غزة".

وقال: "بعض الطواقم الطبية والمرضى الذي خرجوا من مستشفى كمال عدوان وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي المتوقف عن العمل، وبقي نحو 25 مريضا ممن لا يقدرون على الحركة داخل مستشفى كمال عدوان حتى الآن".

وأضاف: "الاحتلال يستهدف كل مناطق شمال قطاع غزة بالأحزمة النارية في هذه الأثناء بهدف إفراغه من السكان، ولدينا حتى الآن 1056 شهيدا من الطواقم الطبية ونحو 350 أسيرا في سجون الاحتلال، يجب إجبار الاحتلال على وقف الحرب وفتح معبر رفح حتى تدخل المساعدات إلى قطاع غزة".

وأقدمت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة، على إحراق بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما انقطع الاتصال تماما مع المتواجدين داخل المستشفى.

وكشفت وزارة الصحة بغزة، عن احتراق أقسام العمليات والجراحة والمختبر والصيانة ووحدات الإسعاف بمستشفى كمال عدوان. موضحة أن الحريق بدأ بالانتشار إلى جميع مباني مستشفى كمال عدوان.

بيان حماس بشأن اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان

من جهتها، قالت حركة "حماس" في بيان إن "اقتحام جيش الاحتلال المجرم مستشفى كمال عدوان والمجازر الوحشية في محيطه، جرائم حرب صهيونية تتم وسط تخاذل دولي، وتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في حملة الإبادة في قطاع غزة.

وأكدت أن اقتحام المستشفى، وإجبار من فيه من أطقم طبية ومرضى وجرحى ونازحين على مغادرته تحت تهديد السلاح، بعد تكثيف القصف الهمجي على محيط المستشفى، هو جريمة حرب تضاف للسلسلة الطويلة من الجرائم التي يرتكبها العدو المجرم بحق شعبنا، وسط تخاذل عالمي وأممي متواصل عن القيام بدورهم في حماية المدنيين والمرافق المدنية".

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