السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

التحقيقات تكشف سبب وفاة شاب والعثور علي جثته بأحد شوارع المطرية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة المطرية بدفن جثة شاب عثر عليه متوفي بأحد شوارع منطقة المطرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتبين من التحقيقات أن الشاب لقي مصرعه أثناء سيره في الشارع نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة وهبوط في الدورة الدموية.

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد المستشفيات تفيد باستقباله جثة شاب عثر عليه متوفى بأحد شوارع المنطقة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة المطرية النيابة العامة قسم شرطة المطرية

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