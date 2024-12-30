أول قرار للنيابة بعد مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب تريلا بالوادي الجديد

استعجلت النيابة العامة، التقرير المروري، في مصرع شاب وإصابة شخصين، في حادث مروري، اليوم الإثنين، بالطريق الواصل بين منطقة شرق العوينات في الوادي الجديد ومنطقة توشكي وذلك لكشف ملابسات الواقعة.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام ومصابين في حادث مروري لنفس المستشفى.

تبين انقلاب تريلا بمنطقة الكيلو 30 بطريق شرق العوينات – توشكي أسفر عن مصرع كريم محمد سالم إبراهيم، 28 عامًا، ومقيم القاهرة، وإصابة كل من إسلام جبريل عبد الرحيم، 24 عامًا ومقيم القاهرة، أحمد محمد محمد، 24 عامًا، ومقيم القاهرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما انتقلت معدات مركز الداخلة، ووحدة المرور بالمركز لموقع الحادث لرفع آثاره وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.