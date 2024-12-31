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استقال من قيادة تحرير الشام وأصبح وزيرًا للدفاع بسوريا، من هو أبو حسن 600؟ (صور)

مرهف أبو قصرة، فيتو
مرهف أبو قصرة، فيتو

أكدت الإدارة السورية الجديدة في سوريا، بقيادة أحمد الشرع في بيان اليوم الثلاثاء، تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة الانتقالية.

وكانت وكالة رويترز نقلت نبأ تعيين أبو قصرة عن مصدر رسمي في 21 ديسمبر الجاري.

أبرز المعلومات عن مرهف أبو قصرة

 أبوقصرة ملقب بـ (أبوحسن الحموي) ويعرف أيضًا بـ(أبوحسن 600) كان قائدًا للجناح العسكري في حركة تحرير الشام، التي قادت فصائل مسلحة أوائل الشهر الجاري نحو دمشق وأسقطت نظام الرئيس بشار الأسد.

الحموي صاحب الـ(41 عامًا) والمولود في مدينة حلفايا بريف حماة، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وعمل كمهندس القدرات العسكرية في مناطق سيطرة الحركة في الشمال، وقاد معظم العمليات العسكرية.

 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال الحموي ردًّا على سؤال عما إذا كانت الهيئة ستحل جناحها العسكري: "بالتأكيد.. سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".

وأضاف أن "بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد، ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة".

وظل الحموي لمدة 5 سنوات قائدا للجناح العسكري في الهيئة، التي حكمت خلال السنوات الماضية مناطق في شمال سوريا.

خلافات أبوحسن الحموي مع الشرع 

وكانت مواقع  محلية سورية قد نشرت في يونيو من العام الجاري أخبارًا عن استقالة الحموي من رئاسة الجناح العسكري، فيما بدا حينها أنه خلاف بين زعيم الهيئة أحمد الشرع (أبومحمد الجولاني) والحموي.

وحينها أفادت حسابات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" على تطبيق تليجرام بأن قيادة الهيئة قبلت استقالة "أبوحسن 600" من قيادة الجناح العسكري، مع بقائه ضمن صفوف التنظيم، دون ذكر المنصب الجديد الذي سيشغله.

ونقلت حسابات تابعة للهيئة على "تليجرام" رسالة موجهة للحموي جاء فيها "نشكر الشيخ أبو حسن على ما قدم من التطوير العسكري والأكاديمي في أثناء قيادته الجناح العسكري، وما زال، ونسأل الله أن يعينه على ما سوف يُكلّف فيه".

اعتقالات على خلفية شكوك

كانت الهيئة شهدت أوائل العام الجاري اعتقالات على خلفية شكوك بشأن "عمالة" قادة بها لجهات خارجية، لكن الملف طوي في وقت لاحق من العام، قبل بدء عملية ردع العدوان التي انتهت بالسيطرة على العاصمة دمشق.

وقبل أيام أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أول حركة ترقيات في صفوف الجيش، شملت عددًا من قادة الفصائل المسلحة، من بينهم أبو قصرة الذي تم منحه رتبة لواء.

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