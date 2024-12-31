الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تعيين اللواء مرهف أبوقصرة وزيرًا للدفاع في سوريا رسميا

مرهف أبو قصرة، فيتو
مرهف أبو قصرة، فيتو

أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا  بقيادة أحمد الشرع، أنها عينت اللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة.

تعيين عددًا من المقاتلين العرب بينهم مصري 

جدير بالذكر أن الإدارة السورية الجديدة أعلنت، مؤخرًا، عن تعيينات عسكرية شملت عددًا من المقاتلين العرب بينهم مصري يدعى علاء محمد عبد الباقي، في مناصب قيادية ضمن الجيش السوري الجديد، بهدف دمج الجماعات المسلحة في الهيكل العسكري الجديد للبلاد.

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وحسب وسائل إعلام محلية، من بين 50 تعيينًا عسكريًّا جديدًا جاءت بأوامر من أحمد الشرع، شمل 6 منها مقاتلين أجانب برتب عميد وعقيد، من بينهم عربيان، حيث جرى منح رتبة عميد للأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، كما تم تعيين المصري علاء محمد عبد الباقي برتبة عسكرية ضمن التشكيلات الجديدة.

وقال مصدر عسكري سوري إن التعيينات العسكرية تعد "رمز تقدير" للمقاتلين الذين ساهموا في الإطاحة بنظام بشار الأسد، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز شرعية الجيش الجديد ومنح هؤلاء المقاتلين أدوارا رسمية في إعادة بناء الدولة.

وتأتي هذه التعيينات ضمن حملة أوسع أطلقها الشرع لإعادة هيكلة الجيش السوري الجديد، والتي شملت شخصيات من خلفيات وجنسيات متعددة، مما يعكس سعي الإدارة لتوسيع قاعدتها وإضفاء شرعية على حكمها في سوريا.

من هو علاء علاء محمد عبد الباقي

يشار إلى أن، علاء محمد عبد الباقي، متهمًا ضمن 11 آخرين فى قضية خلية جبهة النصرة الإرهابية إحدى مليشيات تنظيم القاعدة وتم معاقبة المتهمين بالسجن المؤبد للمتهم الأول، والسجن 15عاما لباقي المتهمين والمراقبة 5 سنوات، ومصادرة أموال الشركة التي قاموا بتأسيسها وغلقها، فى القضية رقم 476 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ أول طنطا والمقيدة برقم 240 لسنة 2018 جنايات طوارئ كلي غرب طنطا والمقيدة برقم 2606 لسنة 2018 كلي غرب طنطا.

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سوريا اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة المقاتلين العرب بشار الأسد الجيش السوري

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