الأعراض المبكرة للإنفلونزا، ومتى تكون حالة طارئة؟

اكتشاف الأعراض المبكرة للإنفلونزا يمكن أن يساعد في منع انتشار الفيروس، وربما يساعد في علاج المرض قبل أن يزداد سوءًا.

التعب المفاجئ أو المفرط

التعب المفاجئ المفرط هو أحد الأعراض المبكرة للإنفلونزا، وقد يظهر قبل الأعراض الأخرى، التعب هو أيضًا أحد أعراض نزلات البرد الشائعة، لكنه عادة ما يكون أكثر حدة مع الإنفلونزا.

قد يتداخل الضعف الشديد والتعب مع الأنشطة المعتادة، ومن المهم أن يحد الشخص من الأنشطة ويسمح لجسده بالراحة، وخذ بضعة أيام إجازة من العمل أو المدرسة والبقاء في السرير، ويمكن أن تعمل الراحة على تقوية جهاز المناعة وتساعد في محاربة الفيروس.

آلام الجسم والقشعريرة

آلام الجسم والقشعريرة هي أيضًا أعراض شائعة للإنفلونزا.

ويمكن أن تظهر آلام الجسم في أي مكان في الجسم، وخاصة في الرأس والظهر والساقين، وقد تصاحب آلام الجسم أيضًا قشعريرة، حيث تسبب الأنفلونزا قشعريرة حتى قبل ظهور الحمى.

ويؤدي لف النفس ببطانية دافئة إلى زيادة درجة حرارة الجسم وربما تقليل القشعريرة، وإذا كان يعاني من آلام في الجسم، فيمكن تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.

السعال

قد يشير السعال الجاف المستمر إلى مرض مبكر، وقد يكون علامة تحذيرية من الأنفلونزا، حيث يسبب فيروس الأنفلونزا أيضًا سعالًا مصحوبًا بأزيز وضيق في الصدر، ويسعل المريض البلغم أو المخاط، ومع ذلك، فإن السعال المنتج نادر في المراحل المبكرة من الأنفلونزا.

إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل الربو أو انتفاخ الرئة، فقد يحتاج إلى الاتصال بالطبيب لمنع حدوث المزيد من المضاعفات.

التهاب الحلق

يمكن أن يؤدي السعال المرتبط بالإنفلونزا بسرعة إلى التهاب الحلق، ويمكن لبعض الفيروسات، بما في ذلك الإنفلونزا، أن تسبب في الواقع تورم الحلق دون سعال.

في المراحل الأولى من الإنفلونزا، قد يشعر الشخص بحكة وتهيج في الحلق، وقد يشعر أيضًا بإحساس غريب عند بلع الطعام أو المشروبات، وإذا كان يعاني من التهاب الحلق، فمن المحتمل أن يزداد الأمر سوءًا مع تقدم العدوى الفيروسية.

تناول الشاي الخالي من الكافيين وحساء الدجاج والمعكرونة والماء، ويمكن أيضًا المضمضة بثماني أونصات من الماء الدافئ وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

الحمى

الحمى هي علامة على أن الجسم يقاوم العدوى، والحمى المرتبطة بالإنفلونزا عادة ما تكون أعلى من 38 درجة مئوية.

الحمى هي أحد الأعراض الشائعة في المراحل المبكرة من الإنفلونزا، ولكن ليس كل من يعاني من الإنفلونزا سيعاني من الحمى، أيضًا، قد يشعر المريض بقشعريرة مع أو بدون حمى أثناء سير الفيروس.

عادةً، يكون الأسيتامينوفين والإيبوبروفين من الأدوية الفعالة لخفض الحمى، ولكن هذه الأدوية لا يمكنها علاج الفيروس.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن تمتد أعراض الإنفلونزا المبكرة إلى ما دون الرأس والحلق والصدر، ويمكن أن تسبب بعض سلالات الفيروس الإسهال أو الغثيان أو آلام المعدة أو القيء.

الجفاف هو أحد المضاعفات الخطيرة للإسهال والقيء، ولتجنب الجفاف، بشرب الماء أو المشروبات الرياضية أو عصائر الفاكهة غير المحلاة أو الشاي الخالي من الكافيين أو المرق.

أعراض طارئة للإنفلونزا

الإنفلونزا مرض تقدمي، وهذا يعني أن الأعراض ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن، ولا يستجيب الجميع بنفس الطريقة لفيروس الإنفلونزا، حيث تحدد الصحة العامة مدى شدة الأعراض التي قد يعاني منها الشخص.

اطلب الرعاية الطبية الفورية إذا ظهرت الأعراض التالية:

ألم في الصدر

صعوبات في التنفس

زرقة الجلد والشفتين

جفاف شديد

دوخة وارتباك

حمى متكررة أو مرتفعة

سعال متفاقم

المضاعفات المحتملة

عادة ما تختفي أعراض الأنفلونزا في غضون أسبوع أو أسبوعين، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تسبب الأنفلونزا مضاعفات إضافية، وخاصة في الأشخاص المعرضين لخطر كبير. تشمل بعض المضاعفات المحتملة:

الالتهاب الرئوي

التهاب الشعب الهوائية

التهاب الجيوب الأنفية

عدوى الأذن

التهاب الدماغ

الوقاية من الإنفلونزا

خلال موسم الأنفلونزا، تعد حماية النفس من الفيروسات التنفسية أولوية قصوى.

يمكن أن ينتشر فيروس الأنفلونزا من خلال قطرات اللعاب التي تخرج عندما يسعل أو يعطس شخص مريض.

يمكن أن تصل هذه القطرات إلى الأشخاص والأسطح على مسافة تصل إلى 6 أقدام، يمكن أن تتعرض للعدوى عن طريق استنشاق الهواء المحتوي على هذه القطرات أو عن طريق لمس الأشياء التي هبطت عليها هذه القطرات.

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