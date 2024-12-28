تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

جددت وزارة الصحة تحذيرها من استخدام حقنة البرد والمعروفة بالأسماء التالية:

-حقنة هتلر

-حقنة 1x3

-الخلطة السحرية لعلاج البرد



أضرار حقنة البرد

أكدت وزارة الصحة أن حقنة البرد لها أضرار جسيمة على الصحة، والتي تصل إلى الوفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الفعالة والآمنة لتقوية المناعة والحماية من الإنفلونزا.

وأكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي العديد من الصيدليات.

من جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن دور البرد المنتشر ليس له مضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات هي عدوى عائلية تصيب كل أفراد الأسرة.

وأوضح أن العدوى الفيروسية المنتشرة علاجها بالتغذية الجيدة واستخدام خافض الحرارة، مؤكدا أنه يمكن الشفاء منها خلال أسبوع.

وتابع حديثه بأن يمكن أن يصاب الإنسان بأكثر من نوع عدوى فيروسية في نفس الموسم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن دور البرد المنتشر حاليًّا بين المصريين عبارة عن مجموعة فيروسات تنفسية قد تكون فيروس برد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا أو متحور كورونا.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن ٨٠ % من الإصابات يتم شفاؤها اعتمادًا على قوة المناعة في جسم الإنسان وتقضي على المرض، مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

هل يجب تناول مضاد حيوي؟

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه لا يوجد حاجة لتناول مضاد حيوي لعلاج دور البرد المنتشر.

دور البرد المنتشر

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا تتمثل أعراضه في آلام وتكسير في العظام وارتفاع في درجة الحرارة ورشح وسعال والتهاب في الحلق، لافتا إلى أن أعراضه تتشابه مع أعراض فيروس الإنفلونزا، مؤكدا أن الحصول على التطعيم يقلل من حدة الأعراض.

وأوضح، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن كل ٣ أشهر تعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا.

متحور جديد لفيروس كورونا

وأشار إلى أن هناك تحورًا عالميًّا لفيروس كورونا منذ شهر يوليو الماضي.

وحذر استشاري أمراض الحساسية والمناعة من استخدام حقنة البرد الموجودة في الصيدليات، مؤكدا أنها لا تعالج دور البرد المنتشر.

حقنة البرد كارثية

أوضح أنها حقنة كارثية تحتوي على كورتيزون ومسكن ومضاد حيوي ليس لها دور طبي وتحدث نوع من الراحة للمريض مؤقتا ولا تعالج الفيروس سواء الإنفلونزا أو البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي.

أكدت وزارة الصحة أهمية تطعيم الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا خاصة، وأن فيروس الإنفلونزا يتعرض لتحورات متعددة تسبب حدة الإصابة والأعراض.

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