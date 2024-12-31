الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تكريم الفنانين الراحلين وذويهم باحتفالية يوم الثقافة المصرية 8 يناير

هنو وحسين فهمي،فيتو
هنو وحسين فهمي،فيتو

أطلق الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرية، مبادرة جديدة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بيوم الثقافة.

المؤتمر الصحفي ليوم الثقاقة المصرية

وتأتي تلك المبادرة لتكريم رموز الفن والثقافة والإبداع فى إحتفالية ستقام بشكل سنوي كل عام وستأتي البداية باطلاق احتفالية يوم 8 يناير 2025 من قلب المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال وزير الثقافة: إن احتفالية يوم الثقافة المقرر إقامتها فى 8 يناير سيتم تقديم تكريمات لمبدعي العلوم الانسانية والرموز الثقافية والفنية مع اطلاق فعاليات تستعرض إبداعتهم بشكل مكثف وسيستمر الحفل لساعات طويلة استحقاقا لابداعهم المستمر.

وتم ترشيح المكرمين بحسب ما قدموا من إسهام فني وثقافي على مدار اشهر عام 2024.

 

تكريم 32 فنان راحل بيوم الثقافة المصري

كما أشار وزير الثقافة عن تخصيص تكريم 32 لـ الفنانين الراحليين الذين توفوا فى 2024، ومن أبرزهم الفنان مصطفى فهمي والفنان أحمد عدوية والفنان نبيل الحلفاوي وغيرهم كُثر، وسيقام تكريمهم وذويهم ضمن فعاليات يوم الثقافة المصري فى 8 يناير 2025.

وفى وقت سابق قال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على الدور المحوري للمبدعين والمثقفين في تشكيل الوعي الوطني وإثراء المشهد الثقافي المصري، إنها رسالة عرفان وتقدير لجهود من حافظوا على التراث الثقافي المصري، وأسهموا بإبداعاتهم في تعزيز مكانة مصر الفنية والثقافية على المستويين المحلي والدولي".

وتهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على أبرز الشخصيات التي قدمت إسهامات رائدة في مجالات الأدب، والفن، والفكر، والمسرح، والسينما، والموسيقى. وستشهد تكريم عدد من الأسماء البارزة التي أثرت في الحياة الثقافية والفنية خلال العام.

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