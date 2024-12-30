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ثقافة وفنون

الثقافة تعلن موعد الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب، فيتو

 وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو  وزير الثقافة على إطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر 2025.

 

الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

 وقال وزير الثقافة: لن تتوقف عند دعم الانشطة الثقافية والفنية بل تسهم الوزارة في إطلاق مهرجانات تقدم ألوانا سينمائية مختلفة ونوعية مثل مهرجان الغردقة لسينما الشباب.
وأعلن وزير الثقافة دعمه الكامل لجميع المهرجانات المصرية التي تقدم صورة حقيقية للفن والإبداع المصري وتلقي الضوء علي المواهب في شتى مجالات صناعة الفيلم.
 

من جانبه قال السيناريست محمد الباسوسي  رئيس المهرجان: إن الدورة الثالثة تحفل بالعديد من المفاجآت السينمائية العربية والأجنبية، خاصة وأن المهرجان اكتسب خلال دورتيه السابقتين رصيدا كبيرا دوليا ما يضع مسئولية كبيرة علينا كإدارة للمهرجان للاستمرار في تحقيق الآمال والطموحات  التي أطلقنا المهرجان لتحقيقها. 
وأضاف أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب هو المهرجان النوعي الأول الخاص بأفلام الأجيال الشابة الواعدة من صناع السينما، موضحا أن المهرجان يتضمن مسابقات للفيلم الروائي، والوثائقي الطويل و القصير والتسجيلي، ومشروعات التخرج بالنسبة للطلبة الدارسين في الكليات، والمعاهد السينمائية المتخصصة.
من جانبه، قال الكاتب  قدري الحجار مدير المهرجان إن أسبوعا كاملا من الأنشطة السينمائية المختلفة يوفرها المهرجان لجمهوره، ورواده من عروض سينمائية، وندوات مختلفة وورش لصناعة الأفلام تناقش وتحلل وتضع نقاط مضيئة في طريق الواعدين والمواهب بهدف نقل وتبادل الخبرات السينمائية.


وأشار إلى أن المهرجان سيطلق منصة لدعم الأفكار والمشروعات السينمائية التي تستحق أن تخرج إلى النور عن طريق لجنة تحكيم لاختيار هذه الأعمال، وتوفير الدعم المادي لإنتاجها عن طريق عدد من المساهمين والرعاة لها.

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