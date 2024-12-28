18 صورة ترصد معاناة أهالي أسوان من انقطاع المياه منذ الأسبوع الماضي

تستمر معاناة أهالي بعض المناطق فى مدينة أسوان بسبب انقطاع المياه منذ الأسبوع الماضى حتى اليوم السبت، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي خاصة بعد الاستغاثات التي أطلقوها مرارا وتكرارا.

معاناة أهالى من انقطاع المياه

رصدت فيتو عددا من الصور فى بعض المناطق السكنية بمدينة أسوان توضح معاناة الأهالى ووقوفهم طوابير أمام سيارات المياه التى وفرتها المحافظة لتوفير احتياجاتهم من المياه، كما تعددت الشكاوى بخصوص ذلك الأمر بأنها لا تكفى عدد السكان وناشدوا المسئولين بحل تلك الأزمة سريعا.

وقال محمود المطيرى من أهالى منطقة الإسكان المتميز بأسوان، إن معظم أحياء المدينة لا يوجد بها مياه والأهالى يتحملون تلك المعاناة منذ حوالى أسبوع تقريبا، موضحا أنه لا يوجد مسؤول قادر على حل تلك الأزمة رغم تواجد المحافظ ونائبه ونائب وزير الإسكان ومدير الشركة القابضة للمياه وعدد من كبار مهندسي مياه الشرب والصرف الصحى، مما يثير علامات استفهام لدى المواطنين عن سبب العطل.

أضاف أن شوارع أسوان تغرق بالمياه دائما بسبب الكسور المتكررة فى خطوط الصرف الصحى، مما يؤدى فى قطع المياه بالأيام، وقد أصبحت مشاكل المياه والصرف الصحى تؤرق المواطن الأسواني طول العام، مناشدا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل وحل تلك الأزمة ورفع المعاناة من على أهالى أسوان.

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