العطش يضرب أسوان، انقطاع المياه 5 أيام وإحالة مدير الشركة للتحقيق

يعاني أهالي عدة مناطق بمدينة أسوان من انقطاع مياه الشرب لمدة وصلت إلى خمس أيام تقريبا، بدأت مساء الإثنين الماضي حتى اليوم الجمعة، وبالرغم من الاستغاثات المتكررة للأهالي، لم يتحرك المسئولون لحل تلك الأزمة حتى أمس الخميس، عندما قرر محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، إحالة مدير قطاع المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى التحقيق، وتشكيل لجنة فنية للوقوف على اسباب الانقطاع ووضع حلول جذرية لها.

اعتذار المحافظة للأهالي

وأصدرت محافظة أسوان بيانا اليوم تتقدم فيه بالاعتذار لأهالي مناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس"، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لضعف أو انقطاع المياه خلال الأيام الماضية وتوضح أسباب انقطاع المياه.

وذكرت المحافظة فى البيان أنه نتيجة لقيام شركة المياه بعمل بعض التعديلات لزيادة معدل ضخ المياه في حي اللوتس، الأمر الذي تطلب إفراغ خطوط هذه المناطق من المياه.

وبعد إنهاء شركة المياه للتعديلات، قامت بفتح المياه داخل الشبكة، ونظرا لتهالك الشبكة ولطبيعة تضاريس الأرض، فضلًا عن وجود بعض الأعطال وانخفاض السحب نتيجة لدخول الهواء في الشبكة، حدثت مشكلات في استعادة ضخ المياه مرة أخرى داخل الشبكة، الأمر الذي أدى إلى ضعف أو انقطاع المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حي اللوتس"، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات.

وحاولت شركة المياه استعادة ضخ المياه مرة أخرى خلال الساعات الماضية دون جدوى، ولذلك تم توجيه شركة مياه الشرب بالدفع بسيارات المياه للمناطق المتضررة؛ لتلبية احتياجات المواطنين منها، والتواصل مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للدفع بفرق العمل الفنية المتخصصة من الشركة القابضة مدعمة بالمحابس وقطع الغيار والمهندسين والأطقم الفنية لمعاونة شركة مياه أسوان لحل هذه المشكلة.

وتستكمل لجنة المراجعة الفنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات وعضوية أستاذ دكتور بكلية الهندسة بجامعة أسوان، ومتخصصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان وشركة المقاولون العرب والمتابعة الميدانية بالمحافظة أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة، ووضع الحلول العلمية والعملية الدائمة التي تساهم في عدم تكرارها مرة أخرى، وتجرى حاليا جهود مضنية من كافة الجهات لاستعادة ضخ المياه في الشبكة في أسرع وقت ممكن.

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