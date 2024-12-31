إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

أصيب 12 شخصًا في الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا، من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتوضيح مدي مسئولية السائق عن الحادث، وإعداد تقرير بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة إجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

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